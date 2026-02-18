Tunus'ta "Anadolu'nun Kadim Sanatları" sergisi düzenlendi

Yunus Emre Enstitüsü ile Mardin Artuklu Üniversitesi (MAÜ) işbirliğinde Tunus'ta düzenlenen "Anadolu'nun Kadim Sanatları" sergisi sanatseverlerle buluştu.

Mardin Artuklu Üniversitesi akademisyenleri, Yunus Emre Enstitüsü'nün davetiyle başkent Tunus'taki merkezde düzenlenen kültürel etkinlikte eserlerini sergi ve atölye programları aracılığıyla tanıtma imkanı buldu.

Etkinliğin açılışını Türkiye'nin Tunus Büyükelçisi Ahmet Misbah Demircan yaptı.

Büyükelçi Demircan, Anadolu'nun kadim sanatlarının Tunus'ta tanıtılmasının ve sanatın evrensel dili aracılığıyla kültürel bağların güçlendirilmesinin büyük önem taşıdığını belirtti.

Demircan, bu tür programların kurumlar arası işbirliğini pekiştirdiğini ve kültürel etkileşimi artıran güçlü bir temsil niteliği taşıdığını vurguladı.

Yunus Emre Enstitüsü Tunus Koordinatörü İbrahim Furkan Özdemir de AA muhabirine yaptığı açıklamada, Enstitü olarak dünya genelinde Türkçe öğretiminin yanı sıra çok sayıda kültür ve sanat etkinliği gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Mardin Artuklu Üniversitesi akademisyen ve sanatçılarının eserlerini Tunuslu sanatseverlerle buluşturduklarını belirten Özdemir, şöyle devam etti:

"Anadolu'nun Kadim Sanatları başlığı altında sergilenen takılar; sembolleri, kimliği ve ince detaylarıyla kuşaklar boyunca aktarılan köklü bir Anadolu mirasının izlerini taşıyor. Bu sergi ve atölyeler sayesinde katılımcılar, geleneksel mirasımızın inceliklerini yakından keşfetme fırsatı buldu ve etkinliklerden büyük keyif aldı. Mardin Artuklu Üniversitesinden kıymetli hocalarımıza teşekkür ediyorum."

MAÜ Midyat Sanat ve Tasarım Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Nesrin Yeşilmen koordinatörlüğünde yürütülen etkinlikte, MAÜ Midyat Meslek Yüksekokulu Öğr. Gör. Dr. Fatih Yeşilmen'in kişisel sergisi, Güzel Sanatlar Fakültesi Arş. Gör. Dr. Emine Dalıcı'nın kişisel sergisi, Doç. Dr. Nesrin Yeşilmen'in eserleri ve Midyat Sanat ve Tasarım Fakültesi 4. sınıf öğrencilerinin karma sergisi sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Etkinlik kapsamında, Dalıcı tarafından baskı atölyesi çalışması, Fatih Yeşilmen tarafından tezhip, Nesrin Yeşilmen tarafından metal kili ve Esra Ekinci tarafından çarpana dokuma atölyeleri gerçekleştirildi.

Üç gün süren sergi ve atölye programları, yoğun katılımla tamamlanırken, etkinliklerin Türkiye ile Tunus arasında kültürel etkileşimin geliştirilmesine katkı sunduğu belirtildi.