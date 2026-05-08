Tunus'ta Akdeniz medya konferansı düzenlendi

Tunus'ta, Akdeniz ülkelerinden kamu yayın kuruluşları, medya yöneticileri ve akademisyenlerin katılımıyla 33. Akdeniz Görsel-İşitsel Operatörler Daimi Konferansı gerçekleştirildi. Konferansta kamu yayıncılığının dijital dönüşümü, yapay zekanın medya üzerindeki etkileri ve genç kuşaklarla iletişim gibi konular ele alındı.

Tunus Televizyonunun ev sahipliğinde başkent Tunus'ta gerçekleştirilen konferansa Avrupa, Kuzey Afrika ve Orta Doğu'dan kamu yayıncılığı temsilcileri, medya profesyonelleri, akademisyenler ile diplomatik misyon temsilcileri katıldı.

Türkiye'nin Tunus Büyükelçisi Ahmet Misbah Demircan ile Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT) temsilcilerinin de iştirak ettiği konferansta, kamu yayıncılığının dijital dönüşümü, yapay zekanın medya sektörüne etkileri, genç kuşaklarla iletişim ve Akdeniz havzasında medya işbirliği konuları ele alındı.

"Görsel-işitsel medya ve toplumlar, unutulmaz başarılar ile geleceğin meydan okumaları" temasıyla düzenlenen konferansın açılışında konuşan Tunus Televizyonu Başkanı Şükri Bin Nasır, kamu yayıncılığının toplumsal hafızanın korunmasındaki rolüne dikkati çekti.

COPEAM Genel Sekreteri Claudio Cappon da Akdeniz bölgesindeki medya kuruluşları arasındaki işbirliğinin kültürel diyaloğun güçlendirilmesine katkı sunduğunu söyledi.

Tunus Basın ve Enformasyon Bilimleri Enstitüsü (IPSI) Müdürü Sadık Hammami ise, yeni nesil gazeteciliği üzerine konuştu.

Merkezi Roma'da bulunan, Akdeniz Görsel-İşitsel Operatörler Daimi Konferansı (COPEAM) 1996 yılında Kahire'de kuruldu.

Kar amacı gütmeyen uluslararası medya ağı niteliğindeki kuruluş, Akdeniz havzasındaki yayın kuruluşları, medya kurumları ve iletişim alanındaki paydaşlar arasında işbirliğini geliştirmeyi hedefliyor.

TRT'nin de üyeleri arasında bulunduğu COPEAM bünyesinde Avrupa, Balkanlar, Kuzey Afrika ve Orta Doğu'dan çok sayıda kamu yayıncısı, medya kuruluşu ve iletişim alanındaki eğitim kurumları yer alıyor.

Kaynak: AA / Mehmet Akif Turan
