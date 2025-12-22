Tunus'ta Nahda Hareketi lideri Gannuşi ve eski Başbakan el-Arid açlık grevine girdi

Tunus'taki Nahda Hareketi lideri Raşid Gannuşi ve eski Başbakan Ali el-Arid, adil yargılanma hakkı talebiyle grev çağrısında bulunan tutuklu avukat Ayaşi el-Hemmami'ye destek olmak amacıyla 3 günlük açlık grevine girdi.

Nahda Hareketi'nden yapılan açıklamada, Gannuşi'nin "haksız yargılamaları ve adaletsiz cezaları protesto etmek, yargının bağımsızlığı ile özgürlüğü desteklemek" amacıyla 22, 23 ve 24 Aralık tarihleri için açlık grevine girdiği belirtildi.

Eski Tunus Başbakanı Ali el-Arid'in avukatı Usame Buselce yaptığı açıklamada el-Arid'in "siyasi tutuklu Hemmami'nin çağrısına yanıt olarak" açlık grevine girdiğini açıkladı.

Buselce, El-Arid'in yargının siyasi meselelerde kullanılmasını protesto etmek ve tüm "siyasi tutukluların serbest bırakılması" talebiyle açlık grevine başladığını belirtti.

Müvekkilinin açlık grevine girmesinin "yargının siyasi davalarda kullanılmasına karşı bir protesto" olduğuna işaret eden Buselce, tüm siyasi tutukluların ve vicdan mahkumlarının serbest bırakılmasını talep ettiklerini yineledi.

Hemmami'nin avukatı, Tunuslu avukatın 22, 23 ve 24 Aralık tarihleri için açlık grevi çağrısı yaptığını duyurmuştu.

Tunuslu avukat Hemmami, komplo davası kapsamında 5 yıllık cezasının onanmasının ardından 2 Aralık'ta tutuklanmıştı.

"Devlet güvenliğine karşı komplo kurma" soruşturmasında onlarca kişi tutuklu

Tunus'ta "muhalefeti sindirmeyi amaçladığı" iddia edilen ve 11 Şubat 2023'te başlayan gözaltı operasyonlarıyla onlarca siyasetçi, gazeteci, aktivist, hakim ve iş insanı "devlet güvenliğine komplo kurma" suçlamasıyla tutuklanmıştı.

Bir toplantıdaki sözleri nedeniyle "halkı iç savaşa yönlendirmek" suçlamasıyla 17 Nisan'da evine baskın yapılarak gözaltına alınan Nahda lideri Raşid el-Gannuşi hakkında da tutuklama kararı verilmişti. Kararın ardından ulusal ve uluslararası tepkiler gelmişti.

Tunus'ta ve uluslararası çapta söz konusu davada yargılananlar için serbest bırakılma çağrılarına rağmen, Tunuslu yetkililer davada suçlananların kanunlara uygun olarak yargılandığını savunuyor.

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said ise ülkede bazı siyasilerin, "devletin güvenliğine karşı komplo kurmak" ve "ekonomik krizi körüklemeye yönelik adımlar"dan ötürü gözaltına alındığını söylemişti.

Said, ülkede yargının bağımsız olduğunu ve çalışmalarına müdahale etmediklerini söylerken, muhalefet ise Said'i yargıyı rakiplerini cezalandırmak için kullanmakla suçluyor.

Tunus'ta yakın zamanda komplo davası kapsamında haklarında cezası kesinleşen muhalefetin çatı oluşumu Ulusal Kurtuluş Cephesi lideri olan Cumhuriyetçi Parti kurucusu 81 yaşındaki Ahmed Necib eş-Şabi ve Ulusal Kurtuluş Cephesi liderlerinden Şeyma İsa tutuklanmıştı.

Tutuklamalar, Tunus Temyiz Mahkemesi'nin, komplo davasında tutuksuz yargılanan Şabi, Hemmami ve İsa da dahil olmak üzere sanıklara 5 ila 45 yıl arasında değişen hapis cezaları vermesinin ardından gerçekleşmişti.