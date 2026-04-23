Tunus'ta 40. Uluslararası Kitap Fuarı açıldı

Tunus'ta bu yıl 40'ıncısı düzenlenen Uluslararası Kitap Fuarı, Cumhurbaşkanı Kays Said'in katılımıyla açıldı.

Tunus'ta bu yıl 40'ıncısı düzenlenen Uluslararası Kitap Fuarı, Cumhurbaşkanı Kays Said'in katılımıyla açıldı.

Başkent Tunus'ta yer alan Kram Sergi Sarayı'nda düzenlenen fuarın açılış törenine Cumhurbaşkanı Said ve Tunuslu yetkililer katıldı.

Fuara ilişkin düzenlenen basın toplantısında konuşan fuar organizasyon direktörü Muhammed Salih el-Kadri, etkinliğe 210'u yabancı olmak üzere toplam 394 yayınevinin katıldığını, 148 bin 148 eserin sergilendiğini bildirdi.

Bu yılki fuarın görsel kimliğinin dünyaca tanınan Tunuslu sanatçı Neca Mehdavi tarafından tasarlandığını ve bu tercihin Arap hat sanatının estetik mirasına vurgu yaptığını ifade eden Kadri, ayrıca fuarın 40. yılı dolayısıyla hatıra pulu basıldığını kaydetti.

Toplam 37 ülkenin katıldığı fuarda Endonezya "onur konuğu" olarak yer alıyor.

Bu tercihin, Asya kültürleriyle etkileşimi artırma ve Güneydoğu Asya edebiyatına daha geniş bir alan açma hedefi taşıdığı belirtildi.

"Tunus, kitabın vatanıdır" sloganıyla düzenlenen fuar, 3 Mayıs'a kadar ziyaretçilere açık olacak.

Kaynak: AA / Mehmet Akif Turan
Trump: Orduya Hürmüz'de vur emri verdim

Trump'tan savaşı yeniden başlatacak talimat: Orduya vur emri verdim
Oyuncu Ferdi Atuner son yolculuğuna uğurlandı! Kalbi o acıya dayanamadı

Usta isim son yolculuğuna uğurlandı! Kalbi o acıya dayanamadı
Trump'tan stratejik hamle! İşte İran yerine Dünya Kupası'na katılmasını istediği ülke

İşte İran yerine Dünya Kupası'na katılmasını istediği ülke
Bahçeli'nin yeni favorisi: Kaçırmadan izliyorum

Bahçeli'nin yeni favorisi: Kaçırmadan izliyorum
Beste Açar'dan üvey annesi İpek Açar hakkında 'sahte imza' iddiasıyla suç duyurusu

Öldükten sonra eşi ile kızı birbirine girdi! Suç duyurusunda bulundu
Oyuncu Ferdi Atuner son yolculuğuna uğurlandı! Kalbi o acıya dayanamadı

Usta isim son yolculuğuna uğurlandı! Kalbi o acıya dayanamadı
Fenerbahçe taraftarını derbi öncesi sevinçten havalara uçuracak gelişme

Fenerbahçelileri derbi öncesi sevinçten havalara uçuran gelişme
Arda Güler'den sonra Lamine Yamal da sezonu kapattı

Dünya futbolu şokta! Arda Güler'den sonra o da sezonu kapattı