Tunus'ta 40. Uluslararası Kitap Fuarı açıldı

Tunus'ta bu yıl 40'ıncısı düzenlenen Uluslararası Kitap Fuarı, Cumhurbaşkanı Kays Said'in katılımıyla açıldı.

Başkent Tunus'ta yer alan Kram Sergi Sarayı'nda düzenlenen fuarın açılış törenine Cumhurbaşkanı Said ve Tunuslu yetkililer katıldı.

Fuara ilişkin düzenlenen basın toplantısında konuşan fuar organizasyon direktörü Muhammed Salih el-Kadri, etkinliğe 210'u yabancı olmak üzere toplam 394 yayınevinin katıldığını, 148 bin 148 eserin sergilendiğini bildirdi.

Bu yılki fuarın görsel kimliğinin dünyaca tanınan Tunuslu sanatçı Neca Mehdavi tarafından tasarlandığını ve bu tercihin Arap hat sanatının estetik mirasına vurgu yaptığını ifade eden Kadri, ayrıca fuarın 40. yılı dolayısıyla hatıra pulu basıldığını kaydetti.

Toplam 37 ülkenin katıldığı fuarda Endonezya "onur konuğu" olarak yer alıyor.

Bu tercihin, Asya kültürleriyle etkileşimi artırma ve Güneydoğu Asya edebiyatına daha geniş bir alan açma hedefi taşıdığı belirtildi.

"Tunus, kitabın vatanıdır" sloganıyla düzenlenen fuar, 3 Mayıs'a kadar ziyaretçilere açık olacak.