Tunus Gazeteciler Sendikası'ndan İsrail'e Tepki: Aktivistler Derhal Serbest Bırakılmalı

Tunus Gazeteciler Sendikası, İsrail'in Gazze'ye insani yardım taşıyan Küresel Sumud Filosu'na yönelik saldırısını kınayarak, yasa dışı bir şekilde alıkonulan aktivistlere yönelik muhtemel ihlaller konusunda uyarıda bulunuldu.

Sendikadan yapılan yazılı açıklamada, insani yardım ulaştırmak amacıyla Gazze'ye doğru yol alan Küresel Sumud Filosu'na yönelik İsrail donanması unsurları tarafından uluslararası sularda gerçekleştirilen saldırı kınandı.

Aralarında gazetecilerin de olduğu aktivistlerin yasa dışı şekilde alıkonulmasına tepki gösterilen açıklamada, aktivistlerin hayatından "İsrail işgal yönetiminin" sorumlu olduğu kaydedildi.

Açıklamada, Gazze'ye yönelik ablukayı delmek için 44 farklı ülkeden yola çıkan sivil toplum kuruluşu temsilcileri, doktor, avukat, gazeteci, sanatçı, siyasetçi ve aktivistten oluşan Küresel Sumud Filosu'nun tüm katılımcılarıyla dayanışma içerisinde olunduğu ifade edildi.

Görevi başındaki gazetecilerin alıkonulması uluslararası hukukun ihlalidir

Filoda bulunan Tunus Ulusal Gazeteciler Sendikası Yönetim Kurulu Üyesi Yasin El-Kaidi ile Al Jazeera muhabirleri Lutfi Haci ve Enis el-Abbasi'yle iletişimin kesilmesinden derin endişe duyulduğu aktarılan açıklamada, gazetecilerin görevleri esnasında alıkonulmasının, uluslararası insan hakları hukukunun apaçık ihlali olduğu vurgulandı.

Açıklamada, gazeteciler başta olmak üzere filoda alıkonulan tüm aktivistlerin derhal, ön koşulsuz bir şekilde salıverilmesi istendi.

Gazetecilere yönelik muhtemel ihlaller konusunda da uyarı yapılan açıklamada, aktivistlerin işkence ve insanlık dışı kötü muamelelerden korunması gerektiği kaydedildi.

İsrail ordusu, dün akşamdan itibaren Küresel Sumud Filosu'ndaki gemileri yasa dışı şekilde ele geçirmeye başlamıştı.