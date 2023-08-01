Karabük-Yenice karayolundaki tünellerde çok defa şerit değiştirerek trafiği tehlikeye atan otomobil sürücüsüne bin 387 lira ceza kesildi.

- Tünellerde şerit değiştirerek trafiği tehlikeye atan sürücüye bin 387 lira ceza

KARABÜK - Karabük-Yenice karayolundaki tünellerde çok defa şerit değiştirerek trafiği tehlikeye atan otomobil sürücüsüne bin 387 lira ceza kesildi.

Olay, Karabük - Yenice kara yolu Bolkuş mevkiinde bulunan tünellerde meydana geldi. Karabük istikametine seyir halinde olan otomobildeki yolcu, arkalarından gelen başka bir otomobilin sürücüsünün tehlikeli şerit değiştirdiğini fark etti.

O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde otomobil sürücüsünün birden fazla tehlikeli şerit değiştirdiği ve karşı yönden gelen araçla çarpışmaktan son anda kurtulduğu yer alıyor.

Tepki çeken olayın üzerine jandarma ekipleri otomobil plakasını belirleyerek sürücüye 'tehlikeli şerit değiştirmek' maddesinden 951 lira, 'saygısızca araç kullanmak' maddesinden 436 lira olmak üzere toplamda bin 387 lira ceza uyguladı.