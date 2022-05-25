TÜNELDE TAKLA ATAN OTOMOBİL TERS DÖNDÜ, SÜRÜCÜ YARALANDI - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

TÜNELDE TAKLA ATAN OTOMOBİL TERS DÖNDÜ, SÜRÜCÜ YARALANDI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:

AMASYA'da tünelde kontrolden çıkıp, takla atarak ters dönen otomobildeki sürücü Mehmet Ali Karslı, yaralandı.

AMASYA'da tünelde kontrolden çıkıp, takla atarak ters dönen otomobildeki sürücü Mehmet Ali Karslı, yaralandı.

Kaza öğle saatlerinde Suluova ilçesi Şehzade Tüneli girişinde meydana geldi. Mehmet Ali Karslı yönetimindeki 55 LK 897 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Kazada ters dönen otomobilde yaralanan sürücü, ihbarla gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla Suluova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Ali Karslı, Otomobil, Suluova, Kaza, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title