Tünelde kamyonla taş yüklü kamyona çarptı: 1 yaralı - Haberler

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Tünelde kamyonla taş yüklü kamyona çarptı: 1 yaralı

Demirören Haber Ajansı - Arzu Erbaş - Güncel
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Tünelde kamyonla taş yüklü kamyona çarptı: 1 yaralı

RİZE'de Nusret Göral, tünelde arızalanan taş yüklü kamyonu fark etmeyerek, kendi kullandığı kamyonla arkadan çarptı.

RİZE'de Nusret Göral, tünelde arızalanan taş yüklü kamyonu fark etmeyerek, kendi kullandığı kamyonla arkadan çarptı. Göral, araçta sıkışarak yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Çayeli ilçesinin Kemerköy mevkisindeki tünel çıkışında meydana geldi. 53 ABP 811 plakalı taş yüklü kamyonun sürücüsü Nusret Göral, arızalanması sonucu tünel içinde bekletilen 53 ABR 168 plakalı taş yüklü kamyonu fark etmeyerek arkadan çarptı. Kazada sıkıştığı kamyonda yaralanan Göral, ihbarla gelen sağlık ekiplerince Rize Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.


Demirören Haber Ajansı / Arzu Erbaş - Güncel

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