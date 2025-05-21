Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu İçişleri Bakanlığı Emrine Alındı
İçişleri Bakanlığı, Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu'nun bakanlık emrine alındığını açıkladı. Vali yardımcısı Ertuğrul Aslan vekaleten Tunceli Valiliği'ne atanmıştır.
İçişleri Bakanlığı, Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu'nun, Bakanlığın emrine alındığını bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Tunceli Valisi Sayın Bülent Tekbıyıkoğlu, İçişleri Bakanlığı emrine alınmıştır. Tunceli Valiliğine, Vali Yardımcısı Sayın Ertuğrul Aslan vekaleten görevlendirilmiştir."
Kaynak: AA / Muhammed Nuri Erdoğan - Güncel