Tunceli Ovacık'taki ortaokulun açılışındaki gecikmenin müteahhitten kaynaklandığı belirtildi

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde, Şehit Cumhuriyet Savcısı Murat Uzun Ortaokulunun yeni binasının hizmete giriş sürecinde yaşanan gecikme ve eksikliklerin yüklenici firmadan kaynaklandığı bildirildi.

Ovacık Kaymakamlığından yapılan açıklamada, bazı sosyal medya hesaplarında ilçede bulunan Şehit Cumhuriyet Savcısı Murat Uzun Ortaokulunun yapım süreci ve eğitim öğretim faaliyetlerine ilişkin yer alan iddia ve haberlerle ilgili kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla açıklama yapılmasının gerekli görüldüğü belirtildi.

Şehit Cumhuriyet Savcısı Murat Uzun Ortaokulu binasının yapım işine 27 Ekim 2025 tarihli sözleşme kapsamında başlandığı ve inşaat çalışmalarının 7 Eylül 2026'da tamamlanarak geçici kabul işlemlerinin gerçekleştirildiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Sözleşme ve ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda okul binasının resmi kabul ve tamamlanma tarihi 25 Eylül 2026 olarak belirlenmiştir. Okul binasına ilişkin yapı kullanma izin belgesinin düzenlenmesine yönelik işlemler titizlikle sürdürülmektedir. Bu süreçte yaşanan gecikme ve eksikliklerin yüklenici firmadan (müteahhitten) kaynaklandığı tespit edilmiştir. Öğrencilerimizin eğitim öğretim faaliyetlerinin aksamadan ve kesintisiz şekilde, uygun fiziki koşullarda sürdürülebilmesi amacıyla Ovacık Halk Eğitimi Merkezi binası kullanılmaktadır. Yapılan gözlemler ve mevcut fiziki koşullar çerçevesinde, eğitim faaliyetlerini aksatacak herhangi bir fiziki olumsuzluk bulunmamaktadır. Ayrıca okul bahçesi de öğrencilerimizin kullanımına uygun olup açık alandan yararlanmalarını engelleyen herhangi bir durum söz konusu değildir.

Yüklenici firmadan kaynaklanan eksikliklerin giderilmesi ve yapı kullanma izin belgesine ilişkin işlemlerin en kısa sürede sonuçlandırılmasıyla birlikte, gerekli idari ve teknik süreçler tamamlanarak öğrencilerimizin eğitim-öğretim faaliyetlerine yeni okul binasında devam etmesi sağlanacaktır."

Açıklamada, söz konusu sürecin ilgili mevzuat ve sözleşme hükümleri doğrultusunda titizlikle takip edilmekte olduğu belirtilerek, öğrencilerin eğitimlerinin kesintisiz sürdürülmesinin öncelikli olarak gözetildiği vurgulandı.

Kaynak: AA