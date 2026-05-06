Taşkın nedeniyle zarar gören Tunceli-Ovacık kara yolu onarılarak ulaşıma açıldı
Tunceli'de sağanak yağış sonucunda Munzur Çayı'nın taşmasıyla zarar gören Tunceli-Ovacık kara yolu, ekiplerin onarım çalışmaları sonucu tekrar ulaşıma açıldı.
Kentte bir süre önce etkili olan sağanak, Munzur Çayı'nın taşmasına neden oldu.
Taşkının etkisiyle Tunceli-Ovacık kara yolunun Venk Köprüsü ve Laç Deresi mevkilerindeki bazı alanlarda derin çukurlar, çökmeler ve çatlaklar oluştu.
Kara yolunu ulaşıma kapatan ekipler, daha sonra bölgede iş makinelerinin desteğiyle çalışma başlattı.
Ekipler, hasar gören alanları onararak yolun tekrar ulaşıma açılmasını sağladı.
Kaynak: AA / Sidar Can Eren