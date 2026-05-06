Haberler

Taşkın nedeniyle zarar gören Tunceli-Ovacık kara yolu onarılarak ulaşıma açıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tunceli'de sağanak yağış sonucunda Munzur Çayı'nın taşmasıyla zarar gören Tunceli-Ovacık kara yolu, ekiplerin onarım çalışmaları sonucu tekrar ulaşıma açıldı.

Tunceli'de Munzur Çayı'nın taşması sonucu zarar gören ve ulaşıma kapatılan Tunceli-Ovacık kara yolu, ekiplerce onarılarak yeniden açıldı.

Kentte bir süre önce etkili olan sağanak, Munzur Çayı'nın taşmasına neden oldu.

Taşkının etkisiyle Tunceli-Ovacık kara yolunun Venk Köprüsü ve Laç Deresi mevkilerindeki bazı alanlarda derin çukurlar, çökmeler ve çatlaklar oluştu.

Kara yolunu ulaşıma kapatan ekipler, daha sonra bölgede iş makinelerinin desteğiyle çalışma başlattı.

Ekipler, hasar gören alanları onararak yolun tekrar ulaşıma açılmasını sağladı.

Kaynak: AA / Sidar Can Eren
ABD ordusu, İran tankerini vurdu

ABD ordusundan savaşı yeniden başlatacak saldırı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

35 yaşındaki Eren Tozlu, kariyer sezonunu yaşadı

Bu adamı kim durduracak? Aylar sonra Süper Lig'i de kasıp kavurabilir
Kurduğu sistemle 40 dakikalık yolu 40 saniyeye indirdi: 'Deli misin sen' diyen bile var

Kurduğu sistemle 40 dakikalık yolu 40 saniyeye indirdi
Dries Mertens Galatasaray için geliyor

Hasret bitti: Evine geri dönüyor
Jose Mourinho, milli yıldızımızın hocası oluyor

Milli yıldızımızın hocası oluyor
35 yaşındaki Eren Tozlu, kariyer sezonunu yaşadı

Bu adamı kim durduracak? Aylar sonra Süper Lig'i de kasıp kavurabilir
Ağrı'da akrabalarını silahla öldüren baba ve oğlu gözaltına alındı

Arazi kavgası ölümle bitti! Baba ile 15 yaşındaki oğlu gözaltında
Boşanma davası açtığı eşinden gelen mesajla neye uğradığını şaşırdı

Boşanma davası açtığı eşinden gelen mesajla neye uğradığını şaşırdı