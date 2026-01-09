Haberler

Çığ nedeniyle kapanan Tunceli-Ovacık kara yolu ulaşıma açıldı

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde meydana gelen çığ düşmesi sonucu kapanan Tunceli-Ovacık kara yolu, Karayolları ekiplerinin çalışmalarıyla yeniden ulaşıma açıldı. Kentte etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor.

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde çığ düşmesi sonucu kapanan Tunceli-Ovacık kara yolu ulaşıma açıldı.

Kentte aralıklarla etkili olan kar, hayatı olumsuz etkiliyor.

Yağışın etkisiyle Tunceli-Ovacık kara yolunun Aşağıtorunoba köyü mevkisinde çığ meydana geldi.

Kara yolunun ulaşıma kapanması üzerine bölgeye Karayolları 86. Şube Şefliği ekipleri yönlendirildi.

Ekipler, iş makineleriyle yaptıkları çalışmayla yolu yeniden ulaşıma açtı.

