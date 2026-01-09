Çığ nedeniyle kapanan Tunceli-Ovacık kara yolu ulaşıma açıldı
Tunceli'nin Ovacık ilçesinde meydana gelen çığ düşmesi sonucu kapanan Tunceli-Ovacık kara yolu, Karayolları ekiplerinin çalışmalarıyla yeniden ulaşıma açıldı. Kentte etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor.
Tunceli'nin Ovacık ilçesinde çığ düşmesi sonucu kapanan Tunceli-Ovacık kara yolu ulaşıma açıldı.
Kentte aralıklarla etkili olan kar, hayatı olumsuz etkiliyor.
Yağışın etkisiyle Tunceli-Ovacık kara yolunun Aşağıtorunoba köyü mevkisinde çığ meydana geldi.
Kara yolunun ulaşıma kapanması üzerine bölgeye Karayolları 86. Şube Şefliği ekipleri yönlendirildi.
Ekipler, iş makineleriyle yaptıkları çalışmayla yolu yeniden ulaşıma açtı.
Kaynak: AA / Sidar Can Eren - Güncel