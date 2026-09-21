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Tunceli-Ovacık kara yolu çelik ağ çalışması nedeniyle 4 gün 08.00-19.00 kapalı olacak

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Ovacık Kaymakamlığı, Tunceli-Ovacık kara yolunun Karşılar-Aşağıtorunoba arasında çelik ağ çalışması nedeniyle bugünden itibaren 4 gün 08.00-19.00 saatlerinde trafiğe kapanacağını bildirdi. Sürücülerden alternatif güzergahları kullanmaları ve trafik işaretlerine uymaları istendi.

Tunceli- Ovacık kara yolunun, çelik ağ çalışması nedeniyle bugünden itibaren 4 gün boyunca belirli saatlerde ulaşıma kapatılacağı bildirildi.

Ovacık Kaymakamlığından yapılan açıklamada, kara yolunda güvenlik tedbirlerinin artırılması için bazı çalışmalar yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından Tunceli-Ovacık kara yolunun Karşılar-Aşağıtorunoba arasında yürütülecek çelik ağ çalışması nedeniyle yol, 08.00-19.00 saatlerinde araç trafiğine kapalı olacaktır. Çalışmaların perşembe gününe kadar devam etmesi planlanmaktadır. Sürücülerin ulaşımda herhangi bir mağduriyet yaşamamaları için alternatif güzergahları kullanmaları, trafik işaret ve işaretçilerine riayet etmeleri önemle rica olunur."

Kaynak: AA
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