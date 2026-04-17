Eski Tunceli Valisi Sonel hakkında soruşturma

Güncelleme:
Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü Gülistan Doku soruşturması kapsamında, dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel Elazığ'da gözaltına alındı. Hakkında 'Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' suçlarından soruşturma yürütülüyor.

GÖZALTINA ALINDI

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı'nca çıkarılan gözaltı kararında, Sonel hakkında 'Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' suçlarından soruşturma yürütüldüğü belirtilerek, "Şüphelinin üzerine atılı bulunan ve toplu olarak işlendiği değerlendirilen suçtan dolayı yürütülen 2026/7025 soruşturma sayılı dosyamız kapsamında, yakalanıp Cumhuriyet Başsavcılığımıza bildirilmesi, akabinde şüphelinin serbest bırakılmayıp, yüklenen suçun kanundaki ceza miktarı, gözaltına alınmanın soruşturma yönünden zorunluluk arz etmesi, şüphelinin yüklenen suçu işlediğini düşündürülebilecek emareler bulunması ve soruşturmanın tamamlanabilmesi için ilk olarak yakalama anından itibaren 24 saati geçmemek üzere 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 91/1-2-3 maddesi uyarınca gözaltına alınmasına karar verilmiştir" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
500

Maç sonundaki sevinci ortalığı savaş alanına çevirdi

Bu görüntüden 1 saniye sonra olanlar oldu

ABD'yi karıştıran kareler: 'Süper güç' kendi askerlerini bile doyuramıyor

İran'da tehditler savuran ABD askerlerinin düştüğü duruma bakın
1,5 yıllık evlilik tek celsede bitti! İrem Helvacıoğlu ile Ural Kaspar boşandı

Mutluluk kısa sürdü! 1,5 yıllık evlilik tek celsede bitti
Maraş saldırganı için olay iddia: Çok eşli bir ilişkimiz vardı

Arkadaşından ses getirecek itiraf: Çok eşli bir ilişkimiz vardı
Maç sonundaki sevinci ortalığı savaş alanına çevirdi

Bu görüntüden 1 saniye sonra olanlar oldu

Okul saldırısı sonrası tehditler savuran hain tutuklandı! Evinden çıkanlara bakın

Tehditler savuran hain için yolun sonu! Evinden çıkanlara bakın
Diziler sil baştan değişiyor

Diziler sil baştan değişiyor