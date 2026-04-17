Eski Tunceli Valisi Sonel hakkında soruşturma

GÖZALTINA ALINDI

Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü Gülistan Doku soruşturması kapsamında dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel, Elazığ'da gözaltına alındı.

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı'nca çıkarılan gözaltı kararında, Sonel hakkında 'Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' suçlarından soruşturma yürütüldüğü belirtilerek, "Şüphelinin üzerine atılı bulunan ve toplu olarak işlendiği değerlendirilen suçtan dolayı yürütülen 2026/7025 soruşturma sayılı dosyamız kapsamında, yakalanıp Cumhuriyet Başsavcılığımıza bildirilmesi, akabinde şüphelinin serbest bırakılmayıp, yüklenen suçun kanundaki ceza miktarı, gözaltına alınmanın soruşturma yönünden zorunluluk arz etmesi, şüphelinin yüklenen suçu işlediğini düşündürülebilecek emareler bulunması ve soruşturmanın tamamlanabilmesi için ilk olarak yakalama anından itibaren 24 saati geçmemek üzere 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 91/1-2-3 maddesi uyarınca gözaltına alınmasına karar verilmiştir" denildi.

