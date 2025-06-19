Tunceli Munzur Vadisi Milli Parkı'nda Temizlik Çalışması

Tunceli Munzur Vadisi Milli Parkı'nda Temizlik Çalışması
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Ziyaretçilerin piknik sonrası bıraktığı atıklar, Tunceli'deki Munzur Vadisi Milli Parkı'nda yapılan temizlik çalışmalarıyla toplandı. Valilik ve Doğa Koruma ekipleri, doğaya karşı duyarlılık çağrısında bulundu.

Tunceli'de ziyaretçilerin piknik yaparken Munzur Vadisi Milli Parkı'na bıraktığı çöpler, ekiplerin çalışmasıyla toplandı.

Doğal güzellikleriyle öne çıkan milli park, özellikle yaz sezonunda çevre illerden çok sayıda ziyaretçiyi ağırlıyor.

Milli parktaki Munzur Çayı kıyısında vakit geçiren ziyaretçiler, bazı noktalarda da piknik yaparak atık malzemelerini doğaya bırakıyor.

Çöplerin temizlenmesi için Valilik ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Tunceli Şubesi koordinesinde çalışma başlatıldı.

Miskisağ ve Venk Köprüsü arasında çalışma yürüten ekipler, milli parktaki poşet, plastik, kağıt ve cam şişe gibi atıkları topladı.

Ekipler, bazı vatandaşları da uyararak çevreye karşı duyarlı olmalarını istedi.

Kaynak: AA / Sidar Can Eren - Güncel
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