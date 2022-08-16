Tunceli gündem haberleri | Tunceli'de bir köy kuduz vakası nedeniyle karantinaya alındı Edinilen Tunceli haberine göre Tunceli'nin Mazgirt ilçesine bağlı Akdüven köyünde kuduz vakası görülmesi nedeniyle karantina uygulaması başlatıldı. Tunceli'nin Mazgirt ilçesine bağlı Akdüven köyünde kuduz vakası görülmesi nedeniyle karantina uygulaması başlatıldı. Alınan bilgiye göre, Akdüven köyünde yaşayan bir üreticinin büyükbaş hayvanlarından biri telef oldu. Bunun üzerine İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince hayvandan alınan numune, Elazığ Veteriner Kontrol Enstitüsü Müdürlüğüne gönderildi. Hayvanın kuduz olduğunun tespit edilmesi üzerine köy, 6 ay süreyle karantinaya alındı. Hayvan giriş çıkışlarının yasaklandığı köyde, kuduza karşı aşılama çalışması başlatıldı. Güncel AA / Sidar Can Eren Mazgirt Tunceli Güncel Haberler

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