Tunceli-Erzincan Kara Yolunda Kar Temizleme Çalışması

Güncelleme:
Tunceli'de etkili olan kar nedeniyle ulaşımın aksanmaması için ekipler, ana yollar ve kritik geçitlerde kar temizleme çalışmaları yapıyor. Özellikle Cankurtaran bölgesinde sürücülerin dikkatli olmaları uyarısı yapıldı.

TUNCELİ-ERZİNCAN KARA YOLUNDA KAR TEMİZLEME ÇALIŞMASI

Tunceli'de etkili olan kar nedeniyle ulaşımın aksamaması için Karayolları 86'ncı Şube Şefi Eda Toprak'ın koordinasyonunda ekipler, ana arterler, şehirler arası yollar ve kritik geçitlerde yoğun mesai harcıyor. Özellikle yüksek kesimlerde tipi etkisini artırırken, kepçe, dozer, kar küreme ve tuzlama araçlarıyla yollar temizleniyor. Çalışmalar, keskin virajlarıyla bilinen yaklaşık 2 bin rakımlı Tunceli- Erzincan kara yolu üzerindeki Cankurtaran bölgesinde yoğunlaştırılırken, yetkililer sürücüleri zincirsiz ve hazırlıksız yola çıkmamaları konusunda uyardı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Haberler.com
500

