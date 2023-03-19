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Tunceli-Erzincan kara yolu kar nedeniyle zincirsiz tırların geçişine kapatıldı

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Tunceli-Erzincan kara yolu kar nedeniyle zincirsiz tırların geçişine kapatıldı

Yoğun kar yağışı nedeniyle Tunceli-Erzincan kara yolu, zincirsiz tırların geçişine kapatıldı.

Yoğun kar yağışı nedeniyle Tunceli- Erzincan kara yolu, zincirsiz tırların geçişine kapatıldı.

Valilikten yapılan açıklamada, kentin bazı yüksek kesimlerinde kar yağışının etkili olduğu belirtildi.

Bu çerçevede çeşitli tedbirlerin alındığı aktarılan açıklamada, "Yoğun kar yağışı nedeniyle Erzincan il sınırındaki Muti Köprüsü ile Pülümür ilçesi arasında kalan yol, ikinci bir duyuruya kadar zincirsiz tırların geçişine kapatılmıştır." ifadesine yer verildi.

Kaynak: AA / Güncel

Erzincan Güncel Haberler

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