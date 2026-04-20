Gülistan Doku soruşturmasında gözaltına alınan eski başhekim, tutuklandı

Gülistan Doku soruşturmasında hastane kayıtlarını silmekle suçlanan Tunceli Devlet Hastanesi Başhekimi Çağdaş Özdemir, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Geniş güvenlik önlemleri alındı.

Gülistan Doku soruşturmasında hastane kayıtlarının silindiği iddiasıyla Bursa'da gözaltına alınan ve Tunceli Adliyesi'ne getirilen dönemin Tunceli Devlet Hastanesi Başhekimi Çağdaş Özdemir, işlemlerinin ardından sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliği'nce 'resmi belgeyi bozmak, yok etmek veya gizlemek' suçlarından tutuklandı. Kararın ardından adliye binası ve çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı.

