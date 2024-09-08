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Tunceli'de zırhlı askeri araç uçuruma yuvarlandı: 5 asker yaralandı

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Tunceli'nin Ovacık ile Hozat ilçeleri arasında bulunan Karaoğlan mevkisinde meydana gelen kazada, İl Jandarma Komutanlığı'na ait zırhlı askeri araç uçuruma yuvarlandı ve 5 asker yaralandı. Yaralı askerler hastanelere sevk edildi.

TUNCELİ'nin Ovacık ile Hozat ilçeleri arasında bulunan Karaoğlan mevkisinde kontrolden çıkan İl Jandarma Komutanlığı'na ait zırhlı askeri aracın uçuruma yuvarlandığı kazada 5 asker yaralandı.

Kaza, öğleden sonra Ovacık ile Hozat ilçeleri arasındaki Karaoğlan mevkisinde meydana geldi. İl Jandarma Komutanlığı'na ait zırhlı askeri araç, kontrolden çıkarak uçuruma yuvarlandı. Kazada 5 asker yaralandı. İhbarla bölgeye sağlık, AFAD, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve UMKE ekipleri sevk edildi. Yaralı askerlerden 3'ü, Sikorsky tipi askeri helikopterle Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Diğer yaralılar ise Elazığ Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, sabah saatlerinde bölgede sağanak yağışın etkili olduğu öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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