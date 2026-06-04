Tunceli'de otobüs durağını tahrip edenlerin tespiti için polis çalışma başlattı

Tunceli Belediyesi, kentte yeni yapılan otobüs durağını tahrip edenlerin tespit edilip haklarında yasal işlem yapılması için polis ekiplerince çalışma başlatıldığını bildirdi.

Belediyeden yapılan açıklamada, Tunceli Belediyesinin devralınan mali yüklere rağmen vatandaşların tek bir kuruşunu dahi ziyan etmeden hizmet üretmeye gayret ettiği belirtildi.

Kentteki yeni nesil duraklardan birinin kimliği belirsiz kişilerce tahrip edildiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Sorumluların tespiti ve yasal işlem başlatılması için emniyet güçleriyle koordineli çalışma yürütülmektedir. Doğrudan halkımızın bütçesinden karşılanan milli servete yönelik bu sorumsuz davranışlar, kentimizin estetiğine yakışmamaktadır. Vatandaşlarımıza konforlu bir yaşam sunmak adına sahada dökülen alın terine yapılan bu haksızlık, tüm kent halkının hakkına saygısızlıktır."

Açıklamada, belediye hizmetlerinin kalıcı olabilmesi için ortak değerlere sahip çıkılması gerektiği vurgulandı.