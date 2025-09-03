Tunceli'de Yangın: İki Ev Kullanılamaz Hale Geldi
Tunceli'nin Akpazar beldesinde çıkan yangında iki ev zarar gördü. Kuru otların alev almasıyla başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle hızla yayıldı. İtfaiye ve jandarma ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.
Tunceli'nin Akpazar beldesinde çıkan yangında iki ev zarar gördü.
Çarşıbaşı Mahallesi'nde kuru otlarla kaplı alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Rüzgarın etkisiyle de hızla yayılan alevler bazı evlere ve bahçelere sıçradı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ekipler ve vatandaşların çalışmasıyla söndürülen yangında 2 ev kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: AA / Sidar Can Eren - Güncel