Tunceli'de yaban keçileri görüntülendi Tunceli'de yaban keçileri görüntülendiTUNCELİ Tunceli'de koruma altında bulunan yaban keçileri görüntülendi. Tunceli'de yaban keçileri görüntülendi TUNCELİ Tunceli'de koruma altında bulunan yaban keçileri görüntülendi. Tunceli'de Munzur Vadisi Milli Parkı'nda koruma altında bulanan yaban keçileri, karınlarını doyururken görüntülendi. Uzun süre görüntülenmelerine aldırış etmeden karınlarını doyuran yaban keçileri daha sonra zirvelere doğru giderek gözden kayboldu. İhlas Haber Ajansı / Ercan Topaç - Güncel Tunceli Güncel Haberler

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