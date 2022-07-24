Tunceli'de yaban keçileri görüntülendi
İhlas Haber Ajansı - Ercan Topaç - Güncel
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Tunceli'de yaban keçileri görüntülendiTUNCELİ Tunceli'de koruma altında bulunan yaban keçileri görüntülendi.
Tunceli'de yaban keçileri görüntülendi
TUNCELİ Tunceli'de koruma altında bulunan yaban keçileri görüntülendi.
Tunceli'de Munzur Vadisi Milli Parkı'nda koruma altında bulanan yaban keçileri, karınlarını doyururken görüntülendi. Uzun süre görüntülenmelerine aldırış etmeden karınlarını doyuran yaban keçileri daha sonra zirvelere doğru giderek gözden kayboldu.
İhlas Haber Ajansı / Ercan Topaç - Güncel