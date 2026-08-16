Tunceli’de Yaban Keçileri Görüntülendi

TUNCELİ'de, Pülümür kara yolunda dağkeçisi sürüsü beslenirken görüntülendi.

Diyarbakırlı doğasever Arif Temel, ailesiyle birlikte gezdiği Tunceli'de, Pülümür kara yolu üzerine yaban keçisi sürüsüyle karşılaştı. Temel, keçileri cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Bir süre araçlarının içinde bir süre yaban keçilerin beslenmelerini izleyen Temel, daha sonra yoluna devam etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı