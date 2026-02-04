Tunceli'de kar ve soğuk hava yaban hayvanlarının yiyecek bulmasını zorlaştırıyor
Tunceli'deki Munzur Vadisi Milli Parkı'nda kar ve soğuk hava nedeniyle yaban hayvanları yiyecek bulmakta zorlanıyor. Kar kalınlığı 2 metreyi aşarken, yaban keçileri ve domuzlar besin arayışında yerleşim yerlerine iniyor. Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri, yemleme çalışmaları yapıyor.
Tunceli'de yaban hayvanları, kar ve soğuk hava nedeniyle doğal ortamlarında yiyecek bulmakta zorluk çekiyor.
Kentteki Munzur Vadisi Milli Parkı, dört mevsim farklı canlı türlerine yaşam alanı sağlıyor.
Bölgede etkili olan kar yağışıyla da milli parktaki dağlık ve ormanlık alanlar tamamen beyaz örtüyle kaplandı.
Kar kalınlığının yer yer 2 metreyi aştığı milli parkta, şu sıralar yaban keçileri, domuzlar ve akbabalar besin bulmakta zorlanıyor.
Sarp yamaçlarda yiyecek arayışına giren bu hayvanlar, bazen de yerleşim yerlerinin yakınlarına kadar iniyor.
Tunceli Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri de bölgede belirli aralıklarla yemleme çalışmaları yürütüyor.