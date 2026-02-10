Haberler

Tunceli'de yaban hayvanları için doğaya 1 ton yem bırakıldı

Tunceli'de etkili kar yağışı sonrası yaban hayvanlarının beslenmesi için 1 ton yem bırakıldı. Munzur Vadisi Milli Parkı'nda düzenlenen etkinlikte 600 kg yonca ile 400 kg arpa ve buğday doğaya bırakıldı.

Tunceli'de zorlu kış şartları nedeniyle beslenmekte güçlük çeken yaban hayvanları için doğaya 1 ton yem bırakıldı.

Kentte bir süre önce etkili olan kar yağışı sonrası dağlar, ovalar ve vadiler tamamen beyaz örtüyle kaplandı.

Kar kalınlığının yer yer 2 metreye ulaştığı kentte, yaban hayvanları çetin geçen kış şartları nedeniyle yiyecek bulmakta güçlük çekiyor.

Bu kapsamda, Munzur Vadisi Milli Parkı'nın Siliç Köprüsü mevkisinde yaban hayvanları için yem bırakma etkinliği düzenlendi.

Görevlilerce araçlardan indirilen 600 kilogram yonca ile 400 kilogram arpa ve buğday, gerekli çalışmayla doğaya bırakıldı.

Etkinliğe, Vali ve Belediye Başkan Vekili Şefik Aygöl'ün yanı sıra Tunceli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Tunceli Şubesi ekipleri katıldı.

Kaynak: AA / Sidar Can Eren - Güncel
