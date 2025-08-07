Tunceli'de Uyuşturucu Ticareti Yapan Zanlı Tutuklandı

Tunceli'nin Mazgirt ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan İ.G., adliyeye sevk edilerek tutuklandı. İl Jandarma Komutanlığı, uyuşturucuyla mücadele kapsamında Dallıbel köyünde operasyon gerçekleştirdi.

Tunceli'nin Mazgirt ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kent genelinde uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma yürüttü.

Ekipler, bu kapsamda Mazgirt ilçesine bağlı Dallıbel köyünde uyuşturucu sattığı tespit edilen İ.G'yi gözaltına aldı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

