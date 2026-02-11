Haberler

Tunceli'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 15 şüpheliden 4'ü tutuklandı

Tunceli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 15 şüpheli gözaltına alındı, bunlardan 4'ü tutuklandı. Ekipler, operasyonda 1 kilogram sentetik uyuşturucu ve 96 uyuşturucu hap ele geçirdi.

Tunceli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 15 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 9-10 Şubat'ta il merkezi ve Hozat ilçesinde uyuşturucu satışlarına yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, belirledikleri adreslere düzenledikleri eş zamanlı operasyonda 15 şüpheliyi gözaltına aldı.

Adreslerdeki aramalarda, 1 kilogram sentetik uyuşturucu, 96 uyuşturucu hap, 20 gram kullanıma hazır kubar esrar, ruhsatsız av tüfeği ve 4 av tüfeği fişeği ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 15 zanlıdan 4'ü tutuklandı, 11'i serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Sidar Can Eren - Güncel
