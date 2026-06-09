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Tunceli'de uyuşturucu operasyonunda 2 tutuklama

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Tunceli'de polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kilo 545 gram skunk ele geçirildi, 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

TUNCELİ'de polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Diyarbakır'dan Tunceli'ye uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı. Pertek Feribot Uygulama Noktası'nda durdurulan bir araçta yapılan aramada 2 kilo 545 gram skunk ele geçirildi. Operasyonun devamında yakalanan diğer şüpheliler ile belirlenen adreslerde yapılan aramalarda ise 200 gramın üzerinde skunk ile 4 sentetik ecza bulundu. 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçundan gözaltına alınan B.T., Ö.Y. ve S.Ç., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden B.T. ile Ö.Y. tutuklanırken, S.Ç. adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Haber-Kamera: Serhat Ozan YILDIRIM/TUNCELİ,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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