Tunceli'de uyuşturucuyla yakalanan 2 zanlı tutuklandı

Tunceli'de araçlarında uyuşturucuyla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent girişindeki Munzur Üniversitesi Uygulama Noktası'nda şüphelendikleri bir taksiyi durdurdu.

Araçta arama yapan ekipler, 401 adet sentetik ecza maddesi ele geçirdi, 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

Ekipler, daha sonra şüphelilerin evlerinde yaptıkları aramalarda ise 20 gram esrar maddesi ve 14 şişe bandrolsüz alkol ele geçirdi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.