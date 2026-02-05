Haberler

Tunceli'de uyuşturucu operasyonunda 1 tutuklama

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tunceli'de polisin düzenlediği operasyonda 183 sentetik ecza ile uyuşturucu maddeler ele geçirilirken, 1 şüpheli tutuklandı. Emniyet, gençleri zehirlemeye çalışan suç odaklarına karşı mücadelenin devam edeceğini belirtti.

TUNCELİ'de polisin düzenlediği operasyonda 183 sentetik ecza ile uyuşturucu maddeler ele geçirildi. 1 şüpheli tutuklandı.

Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde ticaretine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, Y.İ.D. isimli şüpheli yakalandı. Şüphelinin adreslerinde yapılan aramalarda, 183 sentetik ecza, bir miktar uyuşturucu ve 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Olayla bağlantılı 2 şüpheli hakkında 'kullanmak için uyuşturucu madde bulundurmak' suçundan adli işlem yapılırken, Y.İ.D. çıkarıldığı mahkemece 'uyuşturucu madde imal ve ticareti' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Tunceli Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, gençleri zehirlemeye çalışan suç odaklarına karşı mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.

Haber-Kamera: Serhat Ozan YILDIRIM/TUNCELİ,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
ABD Başkanı Trump: ABD'ye inancı ben getirdim, cennete gitmem gerek

Konu bu kez İran değil! ABD Başkanı Trump'tan garip sözler
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Türk kızı Avrupa turuna böyle çıktı, gören bir daha baktı

Türk kızı Avrupa turuna böyle çıktı, gören bir daha baktı
Köprü ve boğaz manzarasına karşı konsol oynadı

Milyonların yapmak istediğini yaptı
Epstein ölmedi mi? Elden ele dolaşan bir fotoğraf ortalığı karıştırdı

Elden ele dolaşan gizemli fotoğraf! Milyonlar aynı soruyu soruyor
Oyuncuyla anlaşıldı! Kante transferi sonrası golcü de geliyor

Oyuncuyla anlaşıldı! Kante transferi sonrası golcü de geliyor
Türk kızı Avrupa turuna böyle çıktı, gören bir daha baktı

Türk kızı Avrupa turuna böyle çıktı, gören bir daha baktı
Bir vatandaş börekçide gelen hesaba isyan etti: Doydun mu desen o da yok

Bir vatandaş börekçide gelen hesaba isyan etti
Jhon Duran koca ülkeyi karıştırdı

Yok artık Duran! Koca ülkeyi karıştırdı