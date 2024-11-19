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Tunceli'de Usulsüz Sakarmeke Avcılığı Dronla Tespit Edildi

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Tunceli'nin Mazgirt ilçesinde, usulsüz bir şekilde 4 sakarmeke kuşu avlayan 2 kişi dronla tespit edilerek yakalandı. Şahıslara kara avcılığı kanununa muhalefetten ceza kesildi ve avlanan kuşlara el konuldu.

Usulsüz şekilde sakarmeke avlayan 2 kişi, dronla tespit edildi

TUNCELİ - Tunceli'de, usulsüz şekilde 4 sakarmeke kuşu avlayan 2 kişi, ekipler tarafından dronla tespit edildi. Şahıslara, kara avcılığı kanununa muhalefetten cezai işlem uygulanırken, avlanan kuşlara ise imha edilmek üzere el konuldu.

Olay, Tunceli'nin Mazgirt ilçesine bağlı Akpazar beldesi devlet avlağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bölgede koruma ve kontrol faaliyetinde bulunan Tunceli Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi ekipleri, dron yardımıyla avlaktaki 2 avcıyı tespit etti. Kısa sürede bölgeye intikal eden ekipler, avcılara suçüstü yaptı. 2 avcıya kara avcılığı kanununa muhalefetten cezai işlem uygulanırken usulsüz avlanan 4 sakarmeke kuşuna da imha edilmek üzere el konuldu.

Tunceli'de Usulsüz Sakarmeke Avcılığı Dronla Tespit Edildi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İSMAİL YOLERİ - Güncel
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