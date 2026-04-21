Tunceli'de üniversite öğrencisi motosiklet kazasında hayatını kaybetti

Tunceli'de kullandığı motosikletin devrilmesi sonucu ağır yaralanan üniversite öğrencisi, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Munzur Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Rekreasyon Bölümü 2. sınıf öğrencisi Muhammed Emin Dikici'nin kullandığı motosiklet, Mameki Köprüsü mevkisinde kontrolden çıkarak bariyere ve kaldırıma çarptı.

Kazada, Dikici ağır yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Dikici, ambulansla kaldırıldığı Tunceli Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA / Sidar Can Eren
