Tunceli'de trafik ihlallerine 11 bin lira ceza

Tunceli'de trafik kurallarını ihlal eden sürücülere para cezası uygulandı.

Valilikten yapılan açıklamada, kent trafiğinin Kent Güvenlik Yönetim Sistemi kameralarıyla 7/24 izlendiği belirtildi.

Trafik güvenliğini tehlikeye atan sürücülere yönelik denetimlerin aralıksız devam ettiği bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Motosiklet ve motorlu bisikletlerin yayalara ayrılmış alanlarda kullanılmasından dolayı 5 bin lira idari para cezası, seyir halindeyken cep telefonu veya benzeri haberleşme cihazlarının kullanılmasından dolayı 5 bin lira idari para cezası, yolcu indirme ve bindirme sırasında aracın, gidiş yönüne göre yolun en sağında durdurulmamasından kaynaklı 1256 lira idari para cezası uygulanmıştır. Trafik kuralları hepimizin güvenliği içindir."

Açıklamada, sürücülerden can güvenliklerini tehlikeye atacak davranışlardan kaçınmaları istendi.

Kaynak: AA