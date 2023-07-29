Tunceli'de Toplantı ve Gösteri Yürüyüşlerine 1 Gün Yasak

TUNCELİ Valiliği, kent genelinde 1 gün süreyle toplantı ve gösteri yürüyüşü gibi etkinliklere yasak getirildiğini duyurdu.

Valilik tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Toplumsal huzuru tehdit edebilecek olası olayların önüne geçilmesi, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin korunması, huzur ve güven ortamının sürdürülmesi amacıyla, 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 17'nci ve 19'uncu Maddeleri ile 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11. Maddesi hükümleri gereğince; Kamu kurum ve kuruluşlarının düzenleyeceği resmi bayram, tören kutlama ve etkinlikler hariç olmak üzere Tunceli il sınırları genelinde tüm umuma açık alanlarda; yapılması planlanan basın açıklaması, toplantı ve gösteri yürüyüşü, miting, açık yer toplantısı, protesto eylemi, oturma eylemi, anma programları, stand açmak, imza kampanyası düzenlemek, konser-şenlik gibi organizasyonlar ile afiş ve poster asmak, meşale yakmak/taşımak vb. eylem ve etkinliklerin 29.07.2023 günü saat 00.01 ile 29.07.2023 günü saat 23.59'a kadar 1 gün süre ile mülki amirce izin verilenler hariç yasaklanmasına karar verilmiştir" ifadelerine yer verildi.