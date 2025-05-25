Tunceli'de Düzgün Baba Dağı ziyaretinde 2 kişi öldürüldü

Tunceli'de Düzgün Baba Dağı ziyaretinde 2 kişi öldürüldü
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tunceli'nin Düzgün Baba Dağı'nda yaşanan silahlı saldırıda, H.Y. tartıştığı Yaşar Seyrek ve yeğeni Deniz Seyrek'i tabanca ile vurarak öldürdü. Şüpheli olay yerinden kaçarken jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

TUNCELİ'de Düzgün Baba Dağı ziyaretinde H.Y. (47), tartıştığı Yaşar Seyrek (56) ve yeğeni Deniz Seyrek'i (23) tabanca ile vurarak öldürdü. Dağlık bölgeye kaçan şüpheli, jandarma tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, öğle saatlerinde Nazımiye ilçesine bağlı Kılköyü bölgesinde Aleviler tarafından kutsal kabul edilen Düzgün Baba Dağı'nda bulunan ziyarette cemevi yakınlarında meydana geldi. 2 gün önce iddiaya göre, Yaşar Seyrek ve yeğeni Deniz Seyrek ile H.Y. henüz bilinmeyen nedenle tartıştı. Bugün yine karşılaşan taraflar arasında yine tartışma çıktı. H.Y. yanında getirdiği tabanca ile Yaşar Seyrek'i başından, Deniz Seyrek'i ise göğsünden ve boynundan vurdu. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. H.Y. ise dağlık alana kaçtı. Sağlık ekibinin kontrolünde Yaşar Seyrek'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Deniz Seyrek ise ilk müdahalenin ardından Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Seyrek de doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Amca ve yeğeninin cansız bedenleri otopsi için morga götürüldü. Hastaneye gelen yakınları fenalık geçirdi.

Bölgeyi ablukaya alan jandarma ekipleri, H.Y.'yi olaydan yaklaşık 1 saat sonra yakalayarak gözaltına aldı.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Haber-Kamera: SERHAT OZAN YILDIRIM/TUNCELİ,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Emeklilerin bayram ikramiyelerinde ödeme tarihleri belli oldu

Bayram ikramiyelerinin ödeneceği tarih belli oldu
Gazeteci Sinan Burhan: Bayramdan önce 35 bin mahkum evlerine dönecek

Bayramdan önce af mı geliyor? Canlı yayında bomba kulis
DEM Partili Bakırhan'dan Mehmet Uçum'a 'siyasi tutsak' tepkisi

Erdoğan'ın danışmanından DEM Partili Bakırhan'ı küplere bindiren çıkış
5 bin tonluk savaş gemisi Kim'in gözleri önünde düştü

5 bin tonluk savaş gemisi Kim'in gözleri önünde düştü
Koca tır, TOGG'a arkadan çarptı; her gören aynı yorumu yaptı

Koca tır, TOGG'a arkadan çarptı; her gören aynı yorumu yaptı
Yeni araştırma altının dünyanın çekirdeğinden yüzeye sızdığını ispatladı

Bilim dünyası şaşkın: Tam anlamıyla altın bulduk
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye hayvancılıkta Avrupa'nın lideri oldu

Fransa'yı geride bırakan Türkiye, Avrupa'da zirvede
Sergen Yalçın sezonun en iyi 11'ini seçti

Sergen Yalçın sezonun en iyi 11'ini seçti! Kalede sürpriz var
Seda Akgül'ün yeni mesleği duyanları şaşırtıyor

Bir dönemin aranan ismiydi! Yeni mesleği şaşırttı
Ticaret Bakanlığı'ndan 5 milyar 250 milyon liralık 'tarihi' uyuşturucu operasyonu

5.2 milyar liralık tarihi operasyon! Hepsi X-Ray taramasında yakalandı
İki üniversite mezunu, yaptığı işi duyan şaşırıyor

İki üniversite mezunu, yaptığı işi duyan şaşırıyor
Narin Güran'ın ailesini ziyaret eden Gergerlioğlu'ndan ezber bozan sözler: İki kişi masum

Narin'in ailesini ziyaret eden DEM'li vekil ezber bozdu: İkisi masum
Ve Meclis'e geldi! Trafik cezaları sil baştan değişiyor, işte madde madde yeni liste

Cezalar sil baştan değişiyor, işte madde madde yeni liste
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.