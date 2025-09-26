Tunceli'de Şüpheli Çanta Kontrollü Olarak Patlatıldı

TUNCELİ'de otobüs durağındaki sahipsiz çanta, şüphe üzerine bomba imha uzmanı tarafından fünyeyle kontrollü şekilde patlatıldı. Çantadan kıyafet ve kırtasiye malzemeleri çıkarken, Tunceli- Elazığ yolu kısa süreliğine ulaşıma kapatıldı.

Olay, akşam saatlerinde merkeze bağlı Atatürk Mahallesi'nde meydana geldi. Vatandaşlar, Tunceli- Elazığ karayolu üzerindeki otobüs durağında sahipsiz bir çanta fark ederek durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, caddeyi araç ve yaya trafiğine kapatıp, güvenlik şeridi çekti. Bomba imha uzmanının gelmesiyle çevredeki vatandaşlara evlerinin balkonlarında durmamaları yönünde uyarı yapıldı. Ardından çanta fünyeyle kontrollü şekilde patlatıldı. Yapılan incelemede, çantadan kıyafet ve kırtasiye malzemeleri çıktı. İncelemelerin tamamlanmasının ardından yol yeniden trafiğe açıldı.