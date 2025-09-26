Haberler

Tunceli'de Şüpheli Çanta Kontrollü Olarak Patlatıldı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tunceli'de otobüs durağındaki sahipsiz çanta, bomba imha uzmanı tarafından kontrollü şekilde patlatıldı. Çantadan kıyafet ve kırtasiye malzemeleri çıktı, yol kısa süreliğine ulaşıma kapatıldı.

TUNCELİ'de otobüs durağındaki sahipsiz çanta, şüphe üzerine bomba imha uzmanı tarafından fünyeyle kontrollü şekilde patlatıldı. Çantadan kıyafet ve kırtasiye malzemeleri çıkarken, Tunceli- Elazığ yolu kısa süreliğine ulaşıma kapatıldı.

Olay, akşam saatlerinde merkeze bağlı Atatürk Mahallesi'nde meydana geldi. Vatandaşlar, Tunceli- Elazığ karayolu üzerindeki otobüs durağında sahipsiz bir çanta fark ederek durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, caddeyi araç ve yaya trafiğine kapatıp, güvenlik şeridi çekti. Bomba imha uzmanının gelmesiyle çevredeki vatandaşlara evlerinin balkonlarında durmamaları yönünde uyarı yapıldı. Ardından çanta fünyeyle kontrollü şekilde patlatıldı. Yapılan incelemede, çantadan kıyafet ve kırtasiye malzemeleri çıktı. İncelemelerin tamamlanmasının ardından yol yeniden trafiğe açıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Erdoğan 6 yıl sonra Beyaz Saray'da! Trump kapıda karşıladı, işte tüm detaylar

Erdoğan, Beyaz Saray'da! 2 saati geçen görüşme sonrası ilk açıklama
Özgür Özel: İmamoğlu cumhurbaşkanı adayı olamazsa en kuvvetli aday Mansur Yavaş

Özel ilk kez net konuştu: İmamoğlu olmazsa en kuvvetli aday...
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
5 yıl erken emeklilik fırsatı: Hükümet düğmeye bastı, işte yararlanacak kesim

5 yıl erken emeklilik fırsatı: İşte yararlanacak kesim ve gün sayısı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.