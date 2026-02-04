Munzur Çayı'nda su samuru görüntülendi
Tunceli'deki Munzur Çayı'nda bir su samuru, kar ve soğuk hava koşullarında yiyecek arayışı içindeyken görüntülendi. Sığ kıyılarda balık avlamaya çalışan samur, çayın derinliklerine dalarak kayboldu.
Tunceli'deki Munzur Çayı'nda su samuru avlanmaya çalışırken görüntülendi.
Kentte etkili olan kar ve soğuk hava, yaban hayvanlarının yaşamını zorlaştırıyor.
Munzur Çayı'nın Mameki Parkı mevkisinde de bir su samuru sığ kıyılarda yiyecek arayışına girdi.
Balık avlamaya çalışan su samuru, daha sonra çayın derinliklerine dalarak gözden kayboldu.
Kaynak: AA / Sidar Can Eren - Güncel