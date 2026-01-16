Tunceli'de düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi yaralandı

Tunceli'de silahlı saldırıya uğrayan bir kişi yaralandı.

Moğultay Mahallesi Sanat Sokağı'ndaki bir bilgisayarcı dükkanına gelen Ö.Y, henüz belirlenemeyen nedenle iş yeri sahibi T.S'ye silahla ateş açtı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan T.S, ambulansla Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis, Ö.Y'yi gözaltına aldı.

T.S'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.