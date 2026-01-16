Haberler

Tunceli'de düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi yaralandı

Güncelleme:
Tunceli'nin Moğultay Mahallesi'nde bir bilgisayarcı dükkanında meydana gelen silahlı saldırıda iş yeri sahibi T.S. yaralandı. Olayın ardından polis, saldırgan Ö.Y.'yi gözaltına aldı. T.S.'nin durumu stabil olarak hastaneye kaldırıldı.

Tunceli'de silahlı saldırıya uğrayan bir kişi yaralandı.

Moğultay Mahallesi Sanat Sokağı'ndaki bir bilgisayarcı dükkanına gelen Ö.Y, henüz belirlenemeyen nedenle iş yeri sahibi T.S'ye silahla ateş açtı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan T.S, ambulansla Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis, Ö.Y'yi gözaltına aldı.

T.S'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA / Sidar Can Eren - Güncel
