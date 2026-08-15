Çemişgezek'te Silahlı Kavga: 3 Yaralı
Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.
Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.
Güneybaşı köyünde iki aile arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu aynı aileden 3 kişi yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar ambulanslarla Tunceli Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Jandarma ekipleri köyde geniş güvenlik önlemleri aldı, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: AA