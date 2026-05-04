Haberler

Tunceli'de şiddetli rüzgar nedeniyle iptal edilen feribot seferleri yeniden başladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

FERİBOT SEFERLERİNİN BAŞLADIĞI BİLGİSİ EKLENDİ

Tunceli'de şiddetli rüzgar nedeniyle geçici olarak iptal edilen Çemişgezek ilçesi ve Elazığ arasında ulaşımı sağlayan feribot seferleri yeniden başladı.

Çemişgezek Belediyesinden yapılan açıklamada, bölgede olumsuz hava şartlarının etkili olduğu belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İlçemizde etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle seyir güvenliğini sağlamak amacıyla feribot seferlerimiz geçici olarak durdurulmuştur. Hava şartlarının düzelmesiyle birlikte seferlerimiz tekrar başlayacak olup güncel durum hakkında bilgilendirmeye devam edeceğiz."

Şiddetli rüzgarın etkisini kaybetmesinin ardından feribot seferleri yeniden başladı.

Kaynak: AA / Koray Kola
İran 'Savaş gemisi vuruldu' dedi, ABD yalanladı

İran "Savaş gemisi vuruldu" dedi, ABD'den jet yanıt geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Emniyet müdürü kentten telsiz anonsuyla ayrıldı

Görev yaptığı kentten telsiz anonsuyla ayrıldı

Ayyüce Türkeş, kokoreç yemeye çakarlı konvoyuyla gitti

Milletin vekiline bakın! Çakarlı araçla kokoreç yemeye gidiyor
Mustafa Varank: Bana göre CHP'nin adayı Özgür Özel

"CHP'nin adayı o" diyerek isim verdi
Helikopterle timsah avı: İnsan yiyen canavarı nehirden böyle çıkardılar

Helikopterle timsah avı: İnsan yiyen canavarı nehirden böyle çıkardılar
Emniyet müdürü kentten telsiz anonsuyla ayrıldı

Görev yaptığı kentten telsiz anonsuyla ayrıldı

Arıların saldırdığı sürüde telef olan hayvan sayısı sanılandan daha fazlaymış

Arıların saldırdığı sürüde telef olan hayvan sayısı inanılmaz
Maçı anlatırken autotune kullandı, herkesin diline düştü

Görüntüdeki sesi duyanlar inanamıyor! Daha önce böylesi görülmedi