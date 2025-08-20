Tunceli'de Pülümür Çayı'nda Akıntıya Kapılan Genç Hayatını Kaybetti

Tunceli'de serinlemek için girdiği Pülümür Çayı'nda akıntıya kapılan 22 yaşındaki Ali Murat, kayboldu ve cansız bedeni bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

TUNCELİ'de serinlemek için Pülümür Çayı'na giren ve akıntıyla sürüklenerek gözden kaybolan Ali Murat'ın (22), sudan cansız bedeni çıkarıldı.

Olay, öğleden sonra Tunceli-Erzincan karayolu üzerinde bulunan Örenönü Tabiat Parkı'nda meydana geldi. Serinlemek için Pülümür Çayı'na giren Ali Murat, bir süre sonra akıntıya kapılarak gözlerden kayboldu. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan arama çalışmalarında ekipler Murat'ın cansız bedenine ulaştı. Murat'ın cenazesi otopsi için Tunceli Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber-Kamera: Serhat Ozan YILDIRIM/TUNCELİ,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
