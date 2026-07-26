Tunceli'de Kontrolden Çıkan Otomobil Munzur Nehri'ne Uçtu: 1'i Ağır 2 Yaralı

TUNCELİ'de kontrolden çıkan otomobilin taklalar atarak yaklaşık 60 metre savrulduktan sonra Munzur Nehri'ne düştüğü kazada 1'i ağır, 2 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi ile Babaocağı yolu arasında meydana geldi. H.Ö. yönetimindeki plakası öğrenilmeyen otomobil, kontrolden çıkarak yaklaşık 60 metre takla attıktan sonra Munzur Nehri'ne savruldu. Araçta bulunan E.S. adlı kadın otomobilden fırlayıp, ormanlık alana düşerek ağır yaralandı. Sürücü H.Ö. ise nehre düşen araçtan kendi imkanlarıyla çıkarak kıyıya ulaştı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, AFAD, UMKE, Munzur Arama Kurtarma Derneği (MUDAK), sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazayı gören çevredekiler de yüzerek nehrin karşı kıyısına geçip, yaralılara ulaşmaya çalıştı. Ekipler ve çevredekiler tarafından ormanlık alandan sedyeyle taşınan E.S., botla nehrin karşı kıyısına geçirildi. Sürücü H.Ö. de ekipler tarafından bulunduğu yerden alınarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan H.Ö. ile E.S., ambulanslarla Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. E.S.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı