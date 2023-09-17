Tunceli'de Otomobil Şarampole Devrildi, 3 Kişi Yaralandı

Tunceli-Elazığ kara yolu Mameki Köprüsü mevkisinde otomobil şarampole devrildi. Kaza sonucu 3 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık, polis ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tunceli'de otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Tunceli-Elazığ kara yolu Mameki Köprüsü mevkisinde otomobil şarampole devrildi.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, sağlık ve polis ekipleri ile Munzur Arama Kurtarma Derneği (MUDAK) görevlileri sevk edildi.

Ekiplerin çalışmasıyla araçtan çıkarılan yaralılar, ambulanslarla Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.