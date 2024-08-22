Tunceli'de Otomobil-Kamyon Çarpışması: 2 Ölü, 6 Yaralı

Tunceli'de otomobilin kamyonla çarpışması sonucu 1'i çocuk 2 kişi yaşamını yitirdi, 6 kişi yaralandı.

Sürücüsü henüz belirlenemeyen 12 ACC 814 plakalı otomobil, Tunceli-Erzincan kara yolu Pah Köprüsü mevkisinde sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen kamyon ile çarpıştı.

Kazada otomobildeki 3'ü çocuk 8 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine AFAD, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışmasıyla araçtan çıkarılan yaralılar, ambulanslarla Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan 1'i çocuk 2'si müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.