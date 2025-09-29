Tunceli'de Otomobil Çarpışması: 5 Yaralı

Tunceli'de iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Sürcüleri ve plakaları henüz öğrenilemeyen iki otomobil, Tunceli-Ovacık kara yolunun Miskisağ mevkisinde çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine AFAD, sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışmasıyla araçlardan çıkarılan yaralı 5 kişi, ambulanslarla Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.