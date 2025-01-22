Tunceli'de Otluk Arazide Yangın Çıktı

Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde otluk arazide çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

İlçenin Akçapınar-Yemişdere köyleri arasında kamış otlarıyla kaplı bir alanda henüz belirlemeyen nedenle yangın çıktı.

Köylülerin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Ekiplerce söndürülen yangın bazı ağaçlara zarar verdi.