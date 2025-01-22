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Tunceli'de Otluk Arazide Yangın Çıktı

Tunceli'de Otluk Arazide Yangın Çıktı
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Çemişgezek ilçesinde kamış otlarıyla kaplı alanda meydana gelen yangın, köylülerin ihbarı üzerine itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın bazı ağaçlara zarar verdi.

Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde otluk arazide çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

İlçenin Akçapınar-Yemişdere köyleri arasında kamış otlarıyla kaplı bir alanda henüz belirlemeyen nedenle yangın çıktı.

Köylülerin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Ekiplerce söndürülen yangın bazı ağaçlara zarar verdi.

Kaynak: AA / Koray Kola - Güncel
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