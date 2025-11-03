Tunceli'de Otluk Alanda Yangın Sona Erdi
Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde Akçapınar köyü civarındaki otluk alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında bazı ağaçlar zarar gördü.
