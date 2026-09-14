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Tunceli’de örtü yangını

Tunceli’de örtü yangını
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TUNCELİ’nin Nazımiye ilçesinde örtü yangını çıktı.

TUNCELİ'nin Nazımiye ilçesinde örtü yangını çıktı. Ekipler alevlere havadan ve karadan müdahale ediyor.

Nazımiye ilçesine bağlı Bostanlı ile Dallıbahçe köyleri arasında kalan Çakaran Vadisi'nde öğleden sonra örtü yangını çıktı. İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ile jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan ekipler, yangına müdahale etti. Bölgenin sarp ve engebeli olması nedeniyle ekiplerin yangının etkili olduğu bazı noktalara ulaşmakta güçlük çektiği belirtildi. Karadan yürütülen söndürme çalışmalarına destek amacıyla bölgeye yangın söndürme helikopteri sevk edildi.

Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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