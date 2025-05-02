Tunceli'de Ortaokullar Arası Bilgi Yarışması Düzenlendi
Çemişgezek ilçesinde düzenlenen yarışmaya katılan ortaokul öğrencileri, genel kültür ve akademik konularda 20 soruya yanıt verdi. İstiklal Ortaokulu öğrencileri 18 soruyu doğru bilerek birinciliği elde etti.
Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde ortaokullar arası bilgi yarışması düzenlendi.
İlçe merkezinde gerçekleştirilen yarışmaya, Sarıbalta, Payamdüzü, İmam-Hatip ve İstiklal ortaokullarında eğitim gören öğrenciler katıldı.
Yarışmada öğrencilere genel kültür, fen bilimleri, matematik, sosyal bilgiler, İngilizce gibi farklı alanlarda toplam 20 soru soruldu.
Sorulardan 18'ini doğru bilen İstiklal Ortaokulu öğrencileri yarışmada birinciliği kazandı.
Yarışmayı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Vural Berker, okul müdürleri, öğrenciler ve veliler de izledi.
Kaynak: AA / Koray Kola - Güncel